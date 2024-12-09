Юрков Александр Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100190. ЮРКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ЕФИмовъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Рогачевск. у., Кошелевск. в., д. Бронницы; — Минск. О. С., 26 Мая 911, 114, 133, 152, 1653 и 3 п. 1663 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 156425, арест. отд. 3 г. и 10 м. Исп. 30 Іюня 911.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.