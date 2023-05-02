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Минлибаев Минлишаих

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Минлибаев
Имя
Минлишаих
Дата исполнения приговора
24 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
26665. МИНЛИБАЕВ, МИНЛИШАИХ, 32 л. Гр. Бирск. у., Казанчинск. в., д. Базангат; — Н. С. 16 уч. Бирск. р. Конокрад., лиш. св. 25 л. Исп. 24 июня 920.

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