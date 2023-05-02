Чиканов Алексей Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чиканов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8032. ЧИКАНОВ, АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ, 56 л. Гр. Московск. у., Подушинск. в., с. Владыкино; - Н. С. Хамовническ. р-на г. Москвы. Спекуляц., лиш. св. 2 г. условно.
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