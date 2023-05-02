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Гимбург Шлема-Синай Неухов-Айзиков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гимбург
Имя
Шлема-Синай
Отчество
Неухов-Айзиков
Дата исполнения приговора
28 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46049. ГИМБУРГЪ, ШЛЕМА-СИНАЙ НЕУховъ-Айзиковъ. Мщ. м. Койданова, Минск. у., 27 л.; — У. Чл. О. С., по Минск. у., 169 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 28 Апр. 905.

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