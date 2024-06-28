Глазков Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глазков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46069. ГЛАЗКОВЪ, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Данилов. у., Залужск. в., д. Ладыгиной, 28 л.; — СПБ. Ст. М. С. 1 уч. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 8 м. Исп. 10 Іюня 905. | 97 47060 169 М. | 97 9154 169 М.
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