Глазков Петр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазков Петр Михайлов

Глазков Петр Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глазков
Имя
Петр
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46069. ГЛАЗКОВЪ, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Данилов. у., Залужск. в., д. Ладыгиной, 28 л.; — СПБ. Ст. М. С. 1 уч. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 8 м. Исп. 10 Іюня 905. | 97 47060 169 М. | 97 9154 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close