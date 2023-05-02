Герасимов Петр Логгинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Логгинович
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1419. Герасимов Петр Логгинович, 45 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Кр.-Октябрьск. в., с. М.-Убинского. Н. С. 19 уч. Семипалатинск. С. О. Ст. 180, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 10/ѴІІ—26.
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