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Павлов Аркадий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Аркадий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7990. ПАВЛОВ, АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 28 л. Гр. г. Ярославля; — Н. С. 2 р. г. Ярославля. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на полов. Исп. 31 дек. 920.

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