Чуханов Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуханов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30330. ЧУХАНОВ, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 41 г. Гр. Михайловск. у., Захаровск. в., д. Выселки; — Московск. Ревтриб. Хищение, пр. р. 5 л. Исп. 27 авг. 920.
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