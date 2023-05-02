Шарендо Андрей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарендо Андрей Семенович

Шарендо Андрей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарендо
Имя
Андрей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
22 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
13565. Шарендо Андрей Семенович, 27 л., Псковск. г., Себежск. у., Пролетарск. в., д. Могили. В. Т., Ленинградск. В. О. Ст. ст. 2 ч. 97, 1 ч. 98, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22 февр. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.