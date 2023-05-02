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Решетников Петр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Решетников
Имя
Петр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 299
Источник
Скан
Оригинальная запись
11048. Решетников Петр Семенович, 25 л., Нолинск. у. и в., д. Липино. Н. С. 8 уч. Нолинск. у. Ст. 180 п. п. "а", "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 31 окт. 926.

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