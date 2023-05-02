Левин Мотель-Мордко Израилев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левин
- Имя
- Мотель-Мордко
- Отчество
- Израилев
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84198. ЛЕВИНЪ, МОТЕЛЬ-МОРДКО ИЗраилевъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Кузницы, Сокольск. у., рд. въ г. Одессѣ; — Кам.-Подольск. О. С., 21 Мая 911, 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Іюня 911. | 909 11825 2 ч. 1655 У. | 901 60922 169 М. | 906 20387 1655 У. | 900 65078 169 М. | 903 41352 1655 У.
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