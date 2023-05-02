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Хандога Захарий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хандога
Имя
Захарий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
06 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
13089. Хандога Захарий Филиппович, 52 л., Рыльск. у., Теткинск. в. Н. С. 14 уч. Рыльск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6 янв. 926.

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