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Булимов Сергей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булимов
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
897. Булимов Сергей Васильевич, 46 л., Брянск. г., Бежицк. у., Дятьковск. в., с. Дятькова. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. 180а, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 13/Х—26.

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