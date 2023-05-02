Смиренков Андрей Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смиренков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3778. СМИРЕНКОВ, АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 23 л. Гр. Тюменск. у., Покровск. в. и с.;—Н. С. 8 уч. Тюменск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 14 февр. 922.
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