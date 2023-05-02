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Можавин Михаил Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Можавин
Имя
Михаил
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
__ март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
2756. МОЖАВИН, МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, 19 л. Гр. г. Камышина;— Особ. Сес. Н. С. Камышинск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Срок. Исп. не указ., осужд. в марте 922.

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