Тузова Анастасия Филипповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тузова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Филипповна
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10866. ТУЗОВА, АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВНА, 56 л. Гр. Калязинск. у., Талдомск. в., д. Ростовцева; — Н. С. Калужско-Кожевничск. отд. Замоскворецк. р. г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 1 г. Исп. 23 авг. 920.
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