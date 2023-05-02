Беликов Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беликов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48162. БѢЛИКОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. К. Венев. у., Антроповск. в., д. Міяссы, 53 л.; — М. С. Бакин. Город. Мир. отд., 2 ч. 313 У., тюр. 8 м. Исп. 30 Апр. 907. | 906 17022 169 М. | 94 69764 313 У. | 905 45557 169 М. | 92 54267 313 У. | 904 65008 49 М. | 89 68195 313 У. | 903 68544 49 М. | 88 68025 313 У. | 98 75731 169 М. | 86 61089 313 У. | 97 75248 313 У. | 82 78344 1647 У. | 96 28195 313 У. | 80 59435 1649 У.
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