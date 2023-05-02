Зых Михалина Казимирова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зых
- Имя
- Михалина
- Отчество
- Казимирова
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46946. ЗЫХЪ, МИХАЛИНА КАЗИМІРОВА. К. Ленчицк. у., гм. Гостковъ, д. Перъ, 42 л., рд. Турекск. у., гм. Воля-Свинецкая, въ д. Дзержавы; — Варшав. С. П., 2 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 31 Марта 905.
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