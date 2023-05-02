Ванин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанин Сергей Петрович

Ванин Сергей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ванин
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
01 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1259. ВАНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 55 л., Рязанск. у., Ямск. в., с. Туратова. Главсуд. Крымск. АССР. Ст. ст. 189, 180 п. "ж", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/ѴІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close