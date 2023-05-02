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Спасскин Андрей Корнилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Спасскин
Имя
Андрей
Отчество
Корнилович
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 331
Источник
Скан
Оригинальная запись
12220. Спасскин Андрей Корнилович, 38 л., Тульск. г., Белевск. у., Арсевьевск. в., д. Корпачево. Н. С. г. Белева. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 1 дек. 926.

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