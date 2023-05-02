Антчак Владислав Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антчак
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35286. АНТЧАКЪ, ВЛАДИСЛАВЪ ФРАНцевъ. К. Петроков. у., гм. Клещовъ, д. Антоневка, 20 л.; — М. С. г. Новорадомска, 169 и 170 М., по сов. съ приг. Петроков. О. С., отъ 7 Мая 908 г. (1647 У. — тюр. 8 м.), тюр. 9 м. Исп. 19 Мая 908. | 908 30622 169 М. | 903 17344 169 М.
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