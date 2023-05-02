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Астафьев Матвей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Астафьев
Имя
Матвей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
12922. АСТАФЬЕВ, МАТВЕЙ ПАВЛОВИЧ, 23 л. Гр. Веневск. у., Узуновск. в., с. Яковлевского; — Н. С. Бауманск. р. Черкизовск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Осужд. 11 дек. 920.

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