Астафьев Матвей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астафьев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12922. АСТАФЬЕВ, МАТВЕЙ ПАВЛОВИЧ, 23 л. Гр. Веневск. у., Узуновск. в., с. Яковлевского; — Н. С. Бауманск. р. Черкизовск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Осужд. 11 дек. 920.
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