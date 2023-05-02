Егошин Василий Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егошин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3218. ЕГОШИН, ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ, 49 л. Гр. Уржумск. у., Новоторьяльск. в., с. Коряковцева; — Н. С. 1 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 4 м. и 4 д. пр. з. Исп. 19 окт. 920.
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