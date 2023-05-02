Конт Федор Карлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Конт
- Имя
- Федор
- Отчество
- Карлович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25087. КОНТ, ФЕДОР КАРЛОВИЧ, 18 л. Гр. Тарск. у., Бергамакск. в., с. Резанье; — Н. С. 8 уч. г. Омска. Кража, пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 22 июня 920.
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