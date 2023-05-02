Горбатовский Петр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбатовский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 110531. ГОРБАТОВСКІЙ, ПЕТРЪ АЛЕКсандровъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Рогачев. у., в. и м. Кормы; — Могилев. О. С., 11 Февр. 911, 152, 1641, 1 ч. 1647, 13, 1 ч. 1653, 13, 1654 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 100100 и 2 приг. З. Н. 4 уч. Рогачев. у. отъ 29 Сент. 910 г. (за кражу, тюр. 6 м.) и отъ 1 Іюня 910 г. (за кражу, тюр. 1 г.), киторж. раб. 51½ л. Исп. 15 Іюля 911, счит. ср. съ 28 Апр. 910.
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