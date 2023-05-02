Архипов Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44968. АРХИПОВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Боровичск. у., Лозичск. в., д. Городка, 24 л., рд. въ г. СПБ.; — Новгородск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 152 и 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 29825, каторж. раб. 10 л. Исп. 12 Апр. 905. | 902 39680 1655 У. | 99 8742 169 М. | 99 45888 172 М.
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