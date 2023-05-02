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Андрейчиков Тимофей Демьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрейчиков
Имя
Тимофей
Отчество
Демьянович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
725. Андрейчиков Тимофей Демьянович, 36 л., Канск. окр., Ирбейск. в., д. Мельничной. Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 26 окт. 926.

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