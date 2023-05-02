Муратов Михаил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муратов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4894. Муратов Михаил Степанович, 22 л. Гр. Старицк. у,. Братковск. в., д. Бели; —Н. С. 4 р-на Старицк. у. Кража, лиш. св. 8 м., с лиш. избират. пр. на 10 л., по амнист. от нак. освоб. для препровожд. как дезертир, в комдезертира.
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