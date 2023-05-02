Удовенко Степан Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Удовенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9832. УДОВЕНКО СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ, 30 л., Харьковск. г., Кунянск. окр., Песчановск. в. с. Выше-Соленого. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 1/Х—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.