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Крымский Иван Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крымский
Имя
Иван
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
25 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
66079. КРЫМСКІЙ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. К. Летичевск. у., Войтовецк. в., д. Вербецкаго-Майдана, 28 л.; — К.-Подольск. О. С., 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 25 Іюля 907.

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