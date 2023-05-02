Крымский Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крымский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66079. КРЫМСКІЙ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. К. Летичевск. у., Войтовецк. в., д. Вербецкаго-Майдана, 28 л.; — К.-Подольск. О. С., 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 25 Іюля 907.
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