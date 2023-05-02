Машенин Леонид Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Машенин
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6762. МАШЕНИН, ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ, 16 л. Гр. Ростовск. у., Щадневск. в., с. Осипова; — Н. С. 2 р. г. Ростова. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 27 дек. 920.
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