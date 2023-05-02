Гордеев Никита Гордеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гордеев
- Имя
- Никита
- Отчество
- Гордеев
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17879. гордѣевъ, Никита гордѣевъ, 29 л. К. Ржевск. у., Тимофеевск. в., д. Большого-Находова; — Костром. О. С., 7 Дек. 910, 152, 152¹, 1 ч. 1655, 114 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 13 Янв. 911. | 908 83112 169 М. | 905 73359 172 М. (покуш.).
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