Дудина Екатерина Данилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудина
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Данилова
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64603. ДУДИНА, ЕКАТЕРИНА ДАНИлова. К. Чистопольск. у., Старо-Шамшинск. в. и с., 20 л.; — Нижегород. О. С., 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 2 м. Исп. 11 Іюля 907.
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