Боченков Василий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоченков Василий Дмитриев

Боченков Василий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боченков
Имя
Василий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
130293. боченковъ, Василій Дмитріевъ. К. Зарайск. у., Мокѣевск. в., с. Логвинова, 23 л.; − у. Чл. О. С. по Бобров. у. 3 Окт. 809, 12, 13, 1 п. 170¹ и 1 п. 171 М. и Воин. У., тюр. 3 м. съ зам. воен. тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 24 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close