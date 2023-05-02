Боченков Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боченков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130293. боченковъ, Василій Дмитріевъ. К. Зарайск. у., Мокѣевск. в., с. Логвинова, 23 л.; − у. Чл. О. С. по Бобров. у. 3 Окт. 809, 12, 13, 1 п. 170¹ и 1 п. 171 М. и Воин. У., тюр. 3 м. съ зам. воен. тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 24 Окт. 909.
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