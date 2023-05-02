Петров-Дудинов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров-Дудинов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7007. ПЕТРОВ-ДУДИНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 21 г., Курск. г., б. Корочанск. у., Пригородной в., с. Поповки. Н. С. 2 уч. г. Сызрани. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/ІХ—26.
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