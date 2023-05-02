Семенова Анна Исаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Исаевна
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7527. СЕМЕНОВА, АННА ИСАЕВНА, 45 л. Гр. г. Слободского; — Особ. сес. Н. С. при Слободск. Бюро Юст. Самогон, лиш. св. 3 г. Исп. 15 апр. 921.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.