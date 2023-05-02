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Губичев Василий Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губичев
Имя
Василий
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
13 январь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
18224. гуБичевъ, Василій даниЛовъ (онъ же Жила), 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Череповецк. у., Пачевск. в., д. Залужнаго; — Череповецк. О. С., 15 Окт. 910, 115, 152, 2 ч. 1459 и 1654¹ У., каторж. раб. 12 л. Исп. 13 Янв. 911. | 909 5627 1647 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Череповецк. у, отъ 21 Февр. 908 г., каковой постан. по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 102678. 904 86106 1647 У. | 903 31308 172 М.

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