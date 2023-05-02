Губичев Василий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губичев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18224. гуБичевъ, Василій даниЛовъ (онъ же Жила), 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Череповецк. у., Пачевск. в., д. Залужнаго; — Череповецк. О. С., 15 Окт. 910, 115, 152, 2 ч. 1459 и 1654¹ У., каторж. раб. 12 л. Исп. 13 Янв. 911. | 909 5627 1647 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Череповецк. у, отъ 21 Февр. 908 г., каковой постан. по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 102678. 904 86106 1647 У. | 903 31308 172 М.
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