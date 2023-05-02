Чепцов Лукьян Тарасович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чепцов
- Имя
- Лукьян
- Отчество
- Тарасович
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7964. ЧЕПЦОВ, ЛУКЬЯН ТАРАСОВИЧ, 24 л., Гр. Лихвинск. у., Богдановск. в., д. Архиповой,; Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 11 июля 919
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