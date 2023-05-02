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Тихонов Тимофей Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихонов
Имя
Тимофей
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
29544. ТИХОНОВ, ТИМОФЕЙ ФЕДОТОВИЧ, 27 л. Гр. Медынск. у., Сергиевск. в. и с.; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 5 окт. 920.

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