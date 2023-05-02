Воробьев Константин Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17203. ВОРОБЬЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ Михайловъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. Дубовки, Царицынск. у.; — Саратов. О. С., 3 Дек. 910, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Г. С. 1 уч. г. Царицына отъ 9 Окт. 910 г. (173 М , тюр. 3½ м.), арест. отд. 2 г. Исп. 13 Янв. 911. | 903 46757 977 и 1645 У. | 97 83367 1651 У.
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