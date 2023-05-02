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Вуйтович Юлианна Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вуйтович
Имя
Юлианна
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
15 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45901. ВУЙТОВИЧЪ, ЮЛІАННА ИВАНОва. К. Опатов. у., гм. Юльяновъ, д. Вулька-Тарловская, 27 л., рд. т. же у. и гм., въ л. Поточекъ; — Гм. С. 5 окр. Илжецк. у. (во 2 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 15 Апр. 905.

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