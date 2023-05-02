Гаврилкин Андрей Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилкин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45933. ГАВРИЛКИНЪ, АНДРЕЙ АНТОновъ (онъ же Антоновъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Смолен. у., Лобковск. в., 31 г.; — Смоленск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 18 Мая 905. | 902 60576 1659¹ У. | 92 9220 1655 У. | 97 83594 1655 У. | 88 17413 169 М. | 95 87774 1655 У.
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