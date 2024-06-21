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Рущенко Петр Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рущенко
Имя
Петр
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
44718. РУЩЕНКО, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Зміевск. у., Коробчанск. в., с. Гракова, 40 л.; — М. С., 1 уч. г. Харькова, 169,170,170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 5 м. Исп. 30 Апр. 907. | 903 26576 1641 У.

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