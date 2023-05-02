Ефремов Егор Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46728. ЕФРЕМОВЪ, ЕГОРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Дорогобужск. у., Волочковск. в., д. Матченокъ, 18 л.; — Смолен. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140, 1 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., тюр. 1 г. Исп. 19 Мая 905. | 903 69756 170 М. | 902 96246 169 М.
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