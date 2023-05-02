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Пономарева Евдокия Сергеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарева
Имя
Евдокия
Отчество
Сергеевна
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
10559. Пономарева Евдокия Сергеевна, 52 л., Харьковск. г., Купянск. окр., Покровск. р., с. Манькова. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "б", 197, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10 нояб. 926.

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