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Чесноков Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чесноков
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
15 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
13366. Чесноков Василий Дмитриевич, 38 л., Костромск. г., Кологривск. у., Межевск. в., д. Суборихи. Н. С. 1 уч. Кологривск. у. Ст. 180 п, "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15 июня 926.

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