Иевлев Константин Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иевлев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4161. ИЕВЛЕВ, КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 35 л. Гр. Судогодск у., Даниловск. в., с. Исаково; — Н. С. Городск. уч. г. Москвы. Кража и дезертир., лиш. св. 3 г. Исп. 3 авг. 920.
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