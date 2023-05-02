Тимошин Константин Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139932. ТИМОШИНЪ, КОНСТАНТИНЪ Петровъ. К. Жиздрин. у., Брынск. в., д. Новой-Слободы, 21 г.; — Москов. О. С. 16 Сент. 909, 13, 169 и 2 п. 170 М., 134, 152 и 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. въ Окт. 909.
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