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Юловский Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юловский
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
23 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 388
Источник
Скан
Оригинальная запись
14845. Юловский Александр Михайлович, 36л., г. Саратова. Н. С. 3 р. г. Саратова. Ст. 114, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 23/ІІ—26.

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