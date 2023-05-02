Ковальчук Иван Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Иван Максимов

Ковальчук Иван Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковальчук
Имя
Иван
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
32347. КОВАЛЬЧУКЪ, ИВАНЪ МАКСИмовъ. К. Волковыск. у., Порозовев. в., с. Горностаовичей, 27 л.; — Гродиеп. О. С. (въ 3 р.), 149, 152 и 1654¹ У., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 26 Марта 905. | 902 64755 170 М. | 901 35110 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.